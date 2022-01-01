Постельный клоп – это разновидность насекомых, которые являются эктопаразитом человека и питаются его кровью.
Обработка от клопов в Волгограде
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Опасность состоит в том, что обнаружить паразитов достаточно сложно, а урон здоровью будет огромный, вплоть до заражения человека такими болезнями как туляремия, бруцеллёз, оспа, гепатит B, туберкулёз, более того, у 80% людей появляется аллергическая реакция в местах укусов. Средняя продолжительность жизни насекомых составляет от 10 до 12 месяцев, а скорость размножения – до 500 яиц одной самкой за период ее жизни.
Это говорит о том, что нужно подходить к своевременному уничтожению клопов с большой ответственностью.
Как бороться с проблемой
Как показывает практика, самостоятельная борьба с клопами – малоэффективна. Дело в том, что средства, которые представлены на прилавках бытовых магазинов, давно не оказывают сильного влияния на паразитов. Так как организм насекомых за долгие годы приспособился к отравляющим веществам. Вторая проблема заключается в том что, на ранних стадиях заселения квартиры клопами их не видно. Жильцы начинают их обнаруживать, как правило, через несколько месяцев, когда популяция становится большой.
Обратиться в службу, которая предоставляет услуги по дезинсекции – вот правильное решение!
Комплекс дезинсекционных процедур включает в себя:
- тщательный анализ всей территории квартиры, включая вентиляционные шахты
- выбор эффективного современного метода уничтожения насекомых при этом использованные средства являются полностью безопасные для человека и животных
- процесс дезинсекции длиться несколько часов, после чего Вы сможете вернуться в помещение
Стоит отметить, что наша фирма заключает договор на услугу по выведению постельных клопов и предоставляет документальную гарантию на срок до 12 месяцев.
Как обнаружить клопов
Как говорилось ранее, обнаружить человеческим глазом присутствие паразитов не всегда является возможным. Но если в квартире появился неприятный запах или заметили небольшие черные точки на постельном белье, небольшие укусы на теле в виде “дорожки”, то срочно звоните нам.
Распространенными местами для клопов в квартире являются:
- мебель, места для сна
- плинтуса, дверные наличники
- розетки, настенные лампы
- вещи
- и другие закрытые от человеческого глаза и дневного света места в квартире: ковры, картины, обои, книги и так далее
Почему выбирают нас
Наша фирма предоставляет услуги на протяжении многих лет, поэтому как опытные специалисты своего дела мы даем гарантию, что эффект от дезинсекции будет продолжительный:
- химические средства, которыми мы обрабатываем помещение, безопасны для человеческого организма и животных
- перед выбором способа уничтожения вредителей, тщательно изучаем пространство, проводим диагностику
- выбор оптимального метода зависит от поведения вредителей и особенностей помещения
- предоставляем услугу конфиденциально
- предоставляем полный пакет необходимых документов
Вызов специалиста и прием заявок ведется по телефону. Информацию по ценам за предоставление услуг смотрите в разделе «Цены».