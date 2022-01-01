Опасность состоит в том, что обнаружить паразитов достаточно сложно, а урон здоровью будет огромный, вплоть до заражения человека такими болезнями как туляремия, бруцеллёз, оспа, гепатит B, туберкулёз, более того, у 80% людей появляется аллергическая реакция в местах укусов. Средняя продолжительность жизни насекомых составляет от 10 до 12 месяцев, а скорость размножения – до 500 яиц одной самкой за период ее жизни.

Это говорит о том, что нужно подходить к своевременному уничтожению клопов с большой ответственностью.

Как бороться с проблемой

Как показывает практика, самостоятельная борьба с клопами – малоэффективна. Дело в том, что средства, которые представлены на прилавках бытовых магазинов, давно не оказывают сильного влияния на паразитов. Так как организм насекомых за долгие годы приспособился к отравляющим веществам. Вторая проблема заключается в том что, на ранних стадиях заселения квартиры клопами их не видно. Жильцы начинают их обнаруживать, как правило, через несколько месяцев, когда популяция становится большой.

Обратиться в службу, которая предоставляет услуги по дезинсекции – вот правильное решение!

Комплекс дезинсекционных процедур включает в себя:

тщательный анализ всей территории квартиры, включая вентиляционные шахты

выбор эффективного современного метода уничтожения насекомых при этом использованные средства являются полностью безопасные для человека и животных

процесс дезинсекции длиться несколько часов, после чего Вы сможете вернуться в помещение

Стоит отметить, что наша фирма заключает договор на услугу по выведению постельных клопов и предоставляет документальную гарантию на срок до 12 месяцев.

Как обнаружить клопов

Как говорилось ранее, обнаружить человеческим глазом присутствие паразитов не всегда является возможным. Но если в квартире появился неприятный запах или заметили небольшие черные точки на постельном белье, небольшие укусы на теле в виде “дорожки”, то срочно звоните нам.

Распространенными местами для клопов в квартире являются:

мебель, места для сна

плинтуса, дверные наличники

розетки, настенные лампы

вещи

и другие закрытые от человеческого глаза и дневного света места в квартире: ковры, картины, обои, книги и так далее

Почему выбирают нас

Наша фирма предоставляет услуги на протяжении многих лет, поэтому как опытные специалисты своего дела мы даем гарантию, что эффект от дезинсекции будет продолжительный:

химические средства, которыми мы обрабатываем помещение, безопасны для человеческого организма и животных

перед выбором способа уничтожения вредителей, тщательно изучаем пространство, проводим диагностику

выбор оптимального метода зависит от поведения вредителей и особенностей помещения

предоставляем услугу конфиденциально

предоставляем полный пакет необходимых документов

Вызов специалиста и прием заявок ведется по телефону. Информацию по ценам за предоставление услуг смотрите в разделе «Цены».